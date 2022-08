gt caissiere tres tres ployvalente j'allais dans tout les rayons mais le directeur n'a mm pas eu la gentillesse de me remercier du depannage

DU TEMPS POUR MOI - Employée familiale (Autre)

Roubaix

je suis nounou au domicile des particuliers si vous voulez mais j'adore ça ils sont mignons les enfants c trop enrichissant de faire se trabaille et apres la complicité qui s'installe avec les loulou c trop bien quoi!!!!!