TATI BARBES - Employée (Autre)

Paris

je suis vendeuse dans la boutique Mariage. Et j'aide les clientes à mettre leur de mariée et je leur conseille sur les accéssoires. Mais après 3 ans dans la vente jenvisage de changer et chercher un nouveau travail car dans mon entreprise il n'y a pas d'evolution et je commence à m'ennuyer à force de faire toujour les même choses.