Sami BEN FADHEL

performance de la revue des etats financiers dans le cadre des comptes statutaires pour les grandes societes. Aussi en charge de la preparation des comptes annuels et de la liasse de consolidation

Luxembourg

expert en administration des fonds d investissement, je suis en charge d analyser les besoins des clients dans les branches europeenne et leur offrir une solution qui corresponde a leurs attentes. Aussi experimente dans les domaines de la fiscalite europeenne (EU directive sur l epargne), fiscalite allemande, fiscalite autrichienne et fiscalite Uk pour les off shore funds