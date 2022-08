Clichy

Un syndic incorrect ... quelques articles de lois bien placés et beaucoup de pugnacité et je me suis retrouvée Présidente du Syndicat de Copro sans rien avoir vu venir. Période difficile où il a fallu tout remettre sur pied (travaux, relations avec les propriétaires et les fournisseurs, les comptes ...), mais fort constructive.