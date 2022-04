Lille

a sette epoque j'ai fait un cap couture ,mais j'ai arreter avant ,j'ai quitter lille en 1990,je suis parti a aix en provence quelque mois et apres je suis parti en ariege ou j'ai rencontre mon mari ,lui aussi et du nord de roubaix.nous avons eu nos jumelle en 1992et notre petit garcon en2001 je suis comblée depuis j'ai fais plusieur boulot et maintenant je travail a la poste comme cariste.