Sandrine GRUNEWALD (FROMENTEAU) est sur Copains d'avant. Pour la contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.
Parcours
Parcours entreprise
-
ITT OCEANIC- Chartres 1973 - maintenant
A propos
Général
-
Prénom Nom :Sandrine GRUNEWALD (FROMENTEAU)
-
Vit à :
SOUFFELWEYERSHEIM, France
-
Née le :
19 févr. 1973 (52 ans)
Ma vie aujourd'hui
Aucune information disponible
Mes goûts et passions
Aucune information disponible
Voyages
-
Sandrine GRUNEWALD (FROMENTEAU) a ajouté ITT OCEANIC à son parcours professionnel