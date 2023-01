Villecresnes

Parrainé par une amie à l'époque où on dit"cà veut dire quoi le mot "mariage? j'y allais souvent en semaine retrouver de belles et de beaux amies de la nuit et des artistes de Paris, des gens du spectacle qui finissaient la nuit tels JC PASCAL, Mick MICHEL, Line RENAUD, Yves MOUROUSI, et bien d'autres de leurs cortéges équipes de travail QUELLE BELLE EPOQUE Qu'êtes vous devenues mes amies (is)