Hôtesse de caisse (avec Florence et Chantal, de bons souvenirs quand même !!! )

SAINT PIERRE DES CORPS

02/2013 à ce jour : INFRA SNCF - Pôle RH- Assistante RGU 02/2007 à 02/2013 :CAF SNCF - Gestionnaire des Prestations Familiales et Facilités de Circulation des Cheminots de TOURS et NANTES 08/1999 à 01/2007 SNCF EMT ST PIERRE DES CORPS VISAGRAPH Vérificateur de Bandes Graphiques puis Documentaliste De 08/1993 à 07/1998 SNCF - EVEN DE VIERZON Garde Barrières PN 188 - 189