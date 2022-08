Sophie-Josette LUCAS-SCHREIBER (LONNÉ)

J'étais l'une des trois Bayonnaises de la promo et j'ai adoré mes 4 ans à l'EN

J'étais nommée dans l'école du camp de Bitche sous statut spécial Alsace-Moselle. Je me souviens du prêtre qui faisait l'éducation religieuse dans mon école et qui était adorable...

Juste une année dans cette école et de très bons souvenirs!

Je revenais en région parisienne après avoir un peu bourlingué: en Meurthe et Moselle, puis en Moselle, puis dans les Landes. Je revois encore Ghislaine Lourties devenue professeur, Danielle Richelli, prof Parmi les anciens profs, j'ai des nouvelles régulières de Marcelle Renard, prof de sciences, qui vit toujours à Bezons. Marcelle est hélas, aujourd'hui décédée.

J'étais prof de math dans ce collège entre 1969 et 1976. Je revois parfois Jamila Bengounia... Je parle d'elle d'ailleurs et de sa classe à Henri Wallon dans mon livre: "Mes yeux dans tes cieux", écrit après le décès de mon fils Gauthier, hélas! Autre nouvelle triste: la mort de Monsieur Raymond, notre ancien Principal.

Deux ans de découverte et de vria bonheur. Je revois souvent Dany Pomageot, ma grande copine à l'INETOP qui vit à Amiens.

Au collège de Dourges, j'ai fait de la prévention contre la drogue, pendant plusieurs années consécutives, avec la complicité du médecin scolaire, Annick, de l'infirmière Elisabeth, du Principal... Ils avaient déclaré la guerre au cannabis avec un slogan: "Ne te trompe pas d'herbe"... J'ai un souvenir ébloui de mon passage dans ce collège, et si on m'y invite à nouveau un jour, je dirai oui