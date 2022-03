College Reynerie - Professeur de lettres classiques en zone sensible (Autre)

Toulouse

Ai beaucoup apprécié travailler en zone sensible . Les élèves sont attachants et je ne me suis jamais sentie en insécurité . depart definitif pour les USA après avoir rencontré mon mari et après 7 ans de bons et loyaux services pour l'éducation nationale!