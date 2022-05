Je ne me souviens plus tout à fait des dates d'entrée et de sortie, mais c'était super!!! que de belles années!

Dès que j'ai commancé mon stage, je me suis vite rendu compte que je ne voulais surtout pas traviller avec des gosses! lol Ce qui me plais dans ce métier, c'est seulement les vacances,lolololollllll

Lille

Enfin! ma dernière année! Et, je travaille à FACE, et lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité de traitement... c'est top! mais quesque je suis occupée, çà m'apprendra, j'ai tjs voulu être une femme over bouké, je regrette!!