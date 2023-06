Pour cette société j''ai été guide, c''est à dire que j''ai effectué des visites guidées en région parisienne et proche Province, en Français, Anglais et Espagnol

Dans cette boutique de décoration, j''ai été vendeuse et agent de caisse.

Au musée Rodin j''avais trois fonctions : Assistante du service culturel (je prenais les réservations de groupes), conférencière (visites en Français et Anglais) et agent pédagogique (visites avec les enfants, atelier sculpture)

Chez MArck j''ai également été standardiste puis ils m''ont proposée une place d''assistante commerciale export. J''ai appris beaucoup de choses sur le transport et le commerce.

GONDRAND FRERES - Employée (Autre)

Paris

Actuellement je suis assistante juridique et standardiste dans cette société de transport. Je m''occupe en particulier des assurances véhicules et bâtiments. Et maintenant je suis également assistante au service du personnel...