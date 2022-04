Carbones Bel/printer - Directrice des ressources humaines (Ressources humaines)

Vigneux de bretagne

le president du groupe avait ete tres mal seconde, et je l ai aide a redresser une situation sociale fort delicate. et comme c est un battant, et un homme honnete et integre, nous avons gagne ou devrais je dire "il a gagne". c est l homme le plus fabuleux que je connaisse "apres mon pere bien sur"