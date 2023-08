HOPITAL FOCH - INFIRMIERE (Autre)

Suresnes

DE NUIT EN NEUROCHIRURGIE PDT 2 ANS PUIS 10 ANNEES AUX URGENCES PORTE , 4 ANS AUX EFR ET FIBROS BRONCHIQUES ET ENFIN 1 AN SUR LE POOL SALLE DE NAISSANCES/GYNECO/MATER