Sylvie MIZAEL

Sormery

Hébergt et restauration - Accueil de groupes pour des stages (le Couvent de l'Orée possède 2 salles d'activités dont uneavec parquet ) , dans un cadre calme et reposant loin des sentiers habituels Proposition de stages pour particuliers et entreprises pour développer la détente , la paix personnelle : Chant, théatre, RIRE, mime, yoga/relaxation, Origami, peinture sur oeuf art thérapie ....