Edf - Electricité De France - Trésorerie (Comptabilité) - PARIS Gestion de l'argent pour le CERT Centre d'équipement Réseaux et Transports à Paris

Dassault Electronique (Dassault Aviation) - Etudes de PRU (Contrôle de gestion) - SAINT CLOUD Etudes de prix

Sommaro - Stagiaire (Comptabilité) - Argenteuil

Philips - Responsable de secteur (Commercial) - SURESNES Département Autoradio : DCZ et DR, puis les produits Bruns

Sommaro - Controleur (Contrôle de gestion) - Argenteuil Mise en place d'une comptabilité analytique pour cette filiale du Groupe Colas

SANYO FISHER - Attaché de direction (Commercial) - Massy Création du département Autoradio et ventes des produits bruns Fisher à des grands comptes (ex DARTY) et des grossistes

Communication (Matra) - Responsable du Département Automobiles (Commercial) - BOIS D'ARCY EX MATRA NOKIA RADIOMOBILES

DEBITEL FRANCE - Responsable de réseaux (Commercial) - Chaville Le premier salarié de Medés Telecommunication,ancétre de DEBITEL.J'ai participé avec Gérard,Karsten, Frédéric et Jean-Marc à la création......A l'époque Premier GSM à 1F en France.

DEBITEL - Responsable de reseaux (Commercial) - Chaville Le Nom de départ était MEDES Télécommunications.Quelle aventure le démarrage du GSM, maintenant on dit du Portable ou Mobile avant les anciens disaient le TDV.....

ANDREW - Directeur Zone Europe et Moyen Orient (Commercial) - Coignieres Pionnier de la création de ce département en France puis dans d'autres pays.....

Andrew - Buc

Andrew - Buc

PARROT - VP de la société (Direction générale) - Paris Intégration de la reconnaissance vocale dans les GSM et Kits mains-libres GSM et PCN

Nortel Communications (Matra) - Reponsable de Projets PMR (Commercial) - BOIS D'ARCY PMR TETRAPOL

EADS Telecom (Eads) - Directeur Commercial PMR Civile (Commercial) - BOIS D'ARCY TERAPOL,TETRA et ANTARES à Élancourt

EADS Defence & Security Systems (Eads) - DG de la Filiale EADS SN Italie (Commercial) - BOIS D'ARCY Création et intégration des équipes NOKIA PMR dans cette nouvelle filiale EADS SN à Élancourt

ALCEA - Directeur commercial Export (Direction générale) - Villebon sur yvette Mise en place d'un réseau de distributeurs au niveau Mondial pour ditribuer des KMS de sécurité.

Taqotaq Consulting - Gérant (Commercial) - Le chesnay Assistance, conseil, aide à la promotion,à la commercialisation et à la vente de produits et services à haute technologie, ainsi que des produits et des services liés à la sécurité des biens et des personnes.

Taqotaq Consulting - VENTES INTERNATIONALES TELECOMS (Autre) - Le chesnay

Imc-sas - VP Europe Sales Director (Direction générale) - Saint germain en laye Participation à la création et au développement de ce nouvel Opérateur GSM pour les équipes commerciales et/ou techniques qui partent à l'étranger pour leurs Businesses. A ce jour plus de 20 personnes.Ouverture de l Allemagne et de notre filiale à Hong Kong

AIRBUS DS SLC - Business Development Manager West Africa (Commercial) - Elancourt