Tatiana PETRUSEVIC MILOVANOVIC (PETRUSEVIC) est sur Copains d'avant. Pour la contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.

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Ma vie aujourd'hui

  • Description

    Que sont devenus: Carole Chegaray, Stephane Martin, Valérie Tissot, Laurence Hétier, Phong Lalivong, Didier Eck, Pierre Germain, Jean Pascal Taurrend* (peu sûre de l'orthographe du nom)Je ne peux tous les/vous énumérer...
    Me voici exilée dans une ile -de reve dit-on... divorcée deux enfants (deux fils...) quelqu'un aurait-il l'adresse courriel de Sophie Benoits? Je vous envoie à tous mes amitiés les + chaleureuses depuis "ce mirroir aux alouettes" J' attends de vos nouvelles avec impatience . Pardon à ceux que je n'ai pu citer et dont j'aurai grand plaisir à avoir des nouvelles , bien évidemment!

  • Profession :

    Ex SecrÃ©tariat//accueil au CCF/SCAC de Belgrade

  • Situation familiale :

    divorcÃ©(e)

  • Enfants :

    2

    • Mes goÃ»ts et passions

    Loisirs

    GoÃ»ts musicaux

    Sports

    Lectures

    Fan de

    Voitures

    • Je n'ai pas de voiture

    Animaux

    Voyages