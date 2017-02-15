Tatiana PETRUSEVIC MILOVANOVIC (PETRUSEVIC) est sur Copains d'avant. Pour la contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.
Parcours
Parcours scolaire
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Ecole Primaire (75014)- Paris 1967 - 2008
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Ecole Primaire Rue Sarrette- Paris 1968 - 1973
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Ecole Maternelle Sarrette- Paris 1969 - 1971
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Collège Francois Villon- Paris 1974 - 1981
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Lycée Francois Villon- Paris 1974 - 1981
Parcours entreprise
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Yves-saint-laurent - EmployÃ©e administrative (Administratif)- Paris 1984 - 1986
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YVES SAINT LAURENT COUTURE - EmployÃ©e administrative (Administratif)- Paris 1984 - 1986
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LE LIDO DE PARIS- Paris 1984 - 1984
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LIDO PARIS- Paris 1984 - 1984
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AMBASSADE DE FRANCE - Centre Culturel (Administratif)- Belgrade 2001 - 2010
A propos
GÃ©nÃ©ral
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PrÃ©nom Nom :Tatiana PETRUSEVIC MILOVANOVIC (PETRUSEVIC)
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Vit Ã :
PROVIDENCIALES, Iles des Caraibes
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NÃ©e en :
1963 (63 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
Que sont devenus: Carole Chegaray, Stephane Martin, Valérie Tissot, Laurence Hétier, Phong Lalivong, Didier Eck, Pierre Germain, Jean Pascal Taurrend* (peu sûre de l'orthographe du nom)Je ne peux tous les/vous énumérer...
Me voici exilée dans une ile -de reve dit-on... divorcée deux enfants (deux fils...) quelqu'un aurait-il l'adresse courriel de Sophie Benoits? Je vous envoie à tous mes amitiés les + chaleureuses depuis "ce mirroir aux alouettes" J' attends de vos nouvelles avec impatience . Pardon à ceux que je n'ai pu citer et dont j'aurai grand plaisir à avoir des nouvelles , bien évidemment!
Profession :
Ex SecrÃ©tariat//accueil au CCF/SCAC de Belgrade
Situation familiale :
divorcÃ©(e)
Enfants :
2
Mes goÃ»ts et passions
Voyages
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Tatiana PETRUSEVIC MILOVANOVIC (PETRUSEVIC) a reconnu Corinne MERELLE sur la photo CE1 ?
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Tatiana PETRUSEVIC MILOVANOVIC (PETRUSEVIC) a reconnu Simone FERRAZ sur la photo CE1 ?
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Tatiana PETRUSEVIC MILOVANOVIC (PETRUSEVIC) a reconnu Corinne MEREL (GODFROY) sur la photo CE1 ?
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Tatiana PETRUSEVIC MILOVANOVIC (PETRUSEVIC) a reconnu Nadia OURY (TOBBAL) sur la photo CE1 ?
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Tatiana PETRUSEVIC MILOVANOVIC (PETRUSEVIC) a reconnu Isabelle GEOFFROY (LELAIDIER) sur la photo CE1 ?
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Tatiana PETRUSEVIC MILOVANOVIC (PETRUSEVIC) a reconnu Tatiana PETRUSEVIC MILOVANOVIC (PETRUSEVIC) sur la photo 1ère 2 A5
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Tatiana PETRUSEVIC MILOVANOVIC (PETRUSEVIC) a ajoutÃ© Collège Francois Villon Ã son parcours scolaire
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Tatiana PETRUSEVIC MILOVANOVIC (PETRUSEVIC) a ajoutÃ© Ambassade De France Ã son parcours professionnel
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Tatiana PETRUSEVIC MILOVANOVIC (PETRUSEVIC) a ajoutÃ© 1 photo Ã son album Ma pellicule photo
Le demi siecle,!!! Avec un cierge tenant lieu de bougies d'anniversaire...Mieux vallait prendre le parti d' en rire!