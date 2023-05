Marigny le cahouet

à la fermeture de la petite école rurale de mon village où nous ne restions plus que 2 élèves, je suis allée à l'école du village voisin: Marigny le Cahouet ou mes parents me conduisaient chaque jour. Je déjeunais auprès de Mr et Mme BELOT, garagistes, auxquels je pense souvent.