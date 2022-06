Mme Bonet, directrice de l'école et en charge des CMI et CM2 avait eu une idée : le meilleur des garçons gagnerait un magnifique jouet Concorde. J'en ai tellement rêvé que par miracle... je l'ai obtenu !

Paris

Certificat de DEA d'ethnobotanique et d'ethnozoologie (dir Raymond Pujol). Les cours avaient lieu au premier étage du bâtiment de la Baleine, dans la salle des vitrines abritant les collections d'insectes et d'objets du Pr. Pujol. Il y a peu, je m'y suis rendu pour une commission. Tout a été détruit pour faire un service communication ultramoderne avec digicode et un restaurant... On a le coeur