Thierry MARRE

Socorail - Conducteur /Accrocheur /Coordinateur /Superviseur (Production)

Chateauneuf les martigues

INEOS ( BP Lavéra ) - Superviseur : Responsable de tout le TRR ( chargement Rail et route). - Coordinateur : Responsable du chargement wagons. - Guichetier ( remplaçant) : Dispatch des camions. - Conducteur des locotracteurs : - Accrocheur et chef des manoeuvres. - Chargeur : Wagons et camions. - Formateur agréé : Conducteur et Chef de manoeuvre.