J'étais en 2eA, puis en 1ère A et si je suis devenu prof. de français moi-même, je le dois à M. Avy, qui fut mon brillant maître et dont j'ai appris, il y a peu, la disparition. Mais je me souviens aussi avec émotion de son épouse, qui fut ma prof d'Anglais, Yvette Avy ( née Massa). ..

Marseille

D'abord en TA ( avec Michel Guérin comme prof de phlo), j'ai fait mon Hypokhâgne à Thiers avec de célébrissimes professeurs comme on n'en fait plus ! M Martin dont c'était la dernière année, M. Desanti, en professeur d'histoire exalté, M. Gourinat, en professeur de philosophie dont l'intelligence et le s&voir m'impressionnaient grandement et M. Ercole, en latin/gec qui fut mon maître patient et dé