ECOLE SACRE COEUR - Binic ME Escallier et M Proal. Elle si gentille et lui si brutal parfois. Probablement précoce et assurément incompris. Curieux de tout, super rapide et souvent, en famille, invité à sortir...Saute 2 classes. Ma grand mère me disait d'arrêter de réfléchir, je ne serai jamais heureux...

Collège Anatole Le Braz - Saint brieuc Entré en 6ème à 9ans ( c'était trop jeune). Des noms de profs me reviennent avec plus ou moins de bonheur: Laisné, Lavanant, Le Hégarat (portait bien son nom) Dupureur (mon mentor) ME Michel qui, probablement me donna le goût pour l'écriture et la littérature.

Lycée Chaptal - Saint brieuc Je tenais le ruban lors de l'inauguration: le plus jeune du lycée! Des noms de profs me reviennent avec plus ou moins de bonheur: Lévené(portait mal son nom) Quéfellec (un maître!) ME Cado, Le Bris (CPE: droit et juste!) J'ai été MI dans ce lycée qq années plus tard.

Lycée Joliot Curie - Rennes Deux années de bonne rigolade et la découverte de Rennes, de la whitbread, de la rue de St malo...du Marquis de Sade.

Rennes 1 - Droit & Science Politique - Rennes Ils ne m'ont pas souvent vu: j'avais enfin le droit de disposer de mon temps... découverte du jazz, de John Coltrane en particulier. Je me suis ruiné en vinyles. Je les écoute toujours.

Lycée Professionnel Léonard De Vinci - Autre - Mayenne Conseiller d'éducation. Premier poste de titulaire avec Yannick Decressac, proviseur artiste!