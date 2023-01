Thomas DEJARDIN

Stage d'une année durant mon école de commerce. Un an durant lequel j'ai découvert le monde merveilleux du web à travers la construction de l'actuel portail Internet des chaînes du groupe France Télévision dans le département des partenariats éditoriaux

MEDIAMETRIE - Employé de service marketing (Marketing)

Levallois perret

Stage de fin de DESS 226 de Dauphine. De nouveau dans l'Internet mais du coté étude. Ce stage m'a permis de comprendre comment on mesurait la consommtion du media Internet et m' a appris la rigueur des chiffres. Une expérience très complémentaires de celle plus opérationnelle vécue chez France Télévision Interactive