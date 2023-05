Henin beaumont

bep cap sécrétariat mes plus belles années j'ai tapée des délires inoubliables surtiut les 2 premières années on était 30 filles les profs devenaient fous imaginez vous 30 nanas à gérer.le moins bien est qu'après on se dit tous on va se revoir et ben non on trace sa route et on passe à autre choz c'est trop bete meme que certaines personnes font style de ne pas vous reconnaitre c trop nul.