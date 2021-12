Valérie CHEVALIER

Bleu Azur Sarl - Gérante de société (Direction générale)

Boulogne billancourt

Bleu Azur assure un service externalisé aux entreprises en termes marketing et commercial. A ce titre, je gère des portefeuilles de clients pour des entreprises en tant qu'agent commercial dans le domaine industriel et aéronautique. Bleu Azur est à même d'assurer la communication et la fonction marketing en service externalisé ou en tant que consultant missionné auprès de PME.