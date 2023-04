Plus vague plus petite

Des souvenirs d'amitié : Sylvie Sobel car je suis entrée en 6 ème pas une copine.... Les garçons Lionel qui me demandait en anglas de l'aider. Et puis Nathalie Devynck ( que je revois au carnaval ), Pascaline Debruyne, Valérie Clipet....Les boums trop bien... Le prof dont je me souviens en 3ème A : c'était un remplaçant pour le français, latin. Horrible plein de boutons partout, un humour nul

Dunkerque

Au lycée la meilleure année la 2nde D17 avec Anne laure Bernard, Cathy, Cosette, Fabrice, Bibiche....Et nos booms dans le garage de cathy....Après plus triste mais Une copine que je n'oublie pas Véronique Collaert. Et un prof de français que je n'oublie pas non plus Mr Lesage , et le prof de Math Mr Zonnekynd ( orthographe !!!! ) on en était toutes amoureuse mdr