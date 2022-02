Valerie QUILLÉ

Pour un début de carrière, c'était vraiment bien. Je devais y rester 1 mois qui se sont transformé en plus d'un an et demi.

Je n'y suis restée que deux mois. L'ambiance ne me plaisait pas et je n'ai jamais regretté d'être partie même si ça à été un peu dur après.

IMPRIMERIE SAINT PAUL - Monteur couleur et operatrice prepresse (Autre)

Bar le duc

La fin a été dure. Je n'aurais jamais voulu quitter cette entreprise. Le boulot me plaisait (j'ai appris pleins de choses) et surtout, au prépresse, on formait une super équipe. C'est d'ailleurs ça qui me manque le plus.