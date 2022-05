Morzine

Le Home Florimont et la Résidence Florimontane Que de bons souvenirs !!! J'ai connu beaucoup de personnes filles et garçons de tous départements et villes (Aisne - Metz - Dijon - Toulon - Montpellier ...) moi perso je prenais le bus à Metz jusqu'à Morzine Si nous nous sommes connus contactez moi cela me ferais très plaisir d'avoir de vos nouvelles