Campanile - Gouvernante (Autre)

Vandoeuvre les nancy

chambres,préparation de commandes,pdj,plonge et 1 semaine de cuisine en ce mois de fevrier 09 interressant ca ma apportée pas mal de choses et de voire comment mes colléges travail et je tiens a dire que g travaillé avec une pers formidable je me demande comment elle a pu tenir avec moi qui n'y connais pas grand choses merci a elle,je pense qu'elle va se reconnaitre merci.........