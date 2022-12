Knauf - Employée administrative bilingue allemand (Administratif)

Jarville la malgrange

une des plus belles expérience dans le monde du travail peut on imaginer mieux que d aller travailler en chantant et de craindre quand le week end pointait son nez le vendredi soir .Il s'agissait de mon premier job !!! mais néanmoins je remercie encore la personne qui m'a donné ma première chance de faire mes preuves