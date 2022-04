Les mathes

C'est un village de vacances qui appartient au groupe Mornay. On y est souvent allé avec mes parents et ma soeur. En face, il y a les logis du Clapet. J'y suis allé plusieurs fois avant 1990. Mais c'est cette année là qui j'y ai rencontré mon mari. J'étais à la grande baie, lui, au Clapet. On y a passé de bons moments.