Ecouen

Elève j'avais commme amie Nadine Pillman et sa soeur Corinne . Nous avons partagé de nombreux jeux dans le parc du chateau d'Ecouen, la forêt avec mon chien Spada et Mirka le chien de Corinne et Nadine.Mon frère s'appelle William et ma petite soeur Magali