Je suis la secrétaire de l'APE. Avec Sandrine, Marjorie, les maîtresses et tous les parents, on se décarcasse pour que nos petits loups partent en classe découverte.

Saint sever

Et un, et deux, et trois.....Tous les jeudis soir, c'est abdos, fessiers et cardio.....Et le lendemain, c'est courbatures assurées !!