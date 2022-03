Rouen

Durant ces 5 ans que j'ai travaillé à ROUEN, je prenais pension toute la semaine au FOYER SAINTE MARIE - 2, Rue de Joyeuse. Je me souviens de Martine DUNET, Maria-Gracia FORNAZIER, et d'autres dont je ne me souviens plus du Nom mais qui peuvent me contacter si elles me reconnaisse et j'en serais ravie. Bien amicalement à toutes, ainsi que le foyer où l'on était très bien reçues. NOTRE JEUNESSE.