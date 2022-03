Wallym AIB

Epinay sur seine

Je redouble ma seconde et je me fais virer dès mes seize ans. Je venais plus. J'ai passé les cinq années suivantes à tenter de me rescolariser sans jamais y arriver. Inemployable et sans talent, je me repasse en boucle la plus grande erreur de ma vie : que j'ai jamais eu les couilles de te planter un cutter dans le bide quand j'en avais l'occasion.