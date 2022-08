Essentiel' Services à La Personne - Auxilliaire de vie (Autre)

Trets

J'ai abandonné une vie en Touraine et fait un grand virage professionnellement afin de tout oublier..... on m'a dit souvent qu'il fallait que j'enlève mon côté "Mère Thérésa" dans mon boulot alors j'ai choisi plutôt de l'exploiter et aider mon prochain.... c'est épanouissant et enrichissant !!!!!