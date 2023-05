Une époque enchantée, insouciante et révolue ! Amitiés à tous mes anciennes et anciens camarades. C’est la seule photo de classe que j’ai, merci à ceux qui en ont d’autres de les partager ! De gauche à droite et de haut en bas : 4e rang : Grzegorzewski Xavier, Chabod patrick, Renaud Dominique, Ducrot Bernard, Perrin Patrick, Farina Henri 3e rang : Duquet Dominique, Sirugue Odile, Lanquetin Lionel, Carpentier Chantal, Prenot-Guinard Patricia, Hérard Claude, Henriot Philippe 2e rang : Bui Thanh Truc, Louvrier Christine, Morel Isabelle, Vuille Daniel, Acar Gul 1er rang : Tissot Jacqueline, Guyon Bernard, Vuillemin Christine, Truong Colette, Lancrenon Marie-jeanne Manque : Gresset Jean-Jacques