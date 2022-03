Bonjour, je recherche mon coup de cœur de jeunesse. J'étais en formation fleuriste à l'école de la Piverdière à Bouchemaine (Angers 49) en 2001/ 2002 . Lui était en reconversion professionnelle ancien boulangers je crois du 76 et faisait une formation fleuriste d'un an en CAP aussi dans cette école . Je ne me rappelle plus de son prénom à part qu'il était brun, fumeur, ancien boulanger, avait une golfe noire, et son pote de classe en CAP s'appelait Laurent . Je le cherche depuis des années mais en vain. Je vis avec le regret d'avoir pas osée à cette époque par timidité. Je sais q'il a eu son CAP fleuriste nous étions intégrés dans l'académie de Nantes. Merci de m'aider de tout cœur. Je ne veux pas vivre avec des regrets. Merci merci merci