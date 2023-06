En cette rentrée 1974, l'ensemble des classes ont été photographiées ainsi que les équipes administratives et enseignantes. Toutes les photos sont disponibles sur le site du Munae : http://bitly.ws/J3W7. Pourquoi cette année et pas les autres, je pense que c'est parce que pour la première fois cette année là, le collège accueillait toute les 6° qui auparavant étaient partagées entre Fontenelle et Corneille.