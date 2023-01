Mme Solange et sa classe de CP M. Lou et sa classe de CE2 Mme Suzane ( pas sur la photo) et sa classe de maternelle Élève : Anthony P., Anthony V., Younous, Magalie, Cindy, Khalid, Loucif, Wardia, Fahim, Zakaria, Sarah, Jonathan, Assia, Mohamed, Mathilde, Samia,...