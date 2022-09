HALLOWEEN 2021... Souvenez-vous... Sorti tout droit de la Maison Hantée, ce Loup-Garou s'est enfuie dans la nuit d'Halloween !... Malheureusement, il a eu le temps de mordre une pauvre victime sur son mortel passage... Cette victime a survécu à la morsure, mais s'est à son tour transformée en une monstrueuse créature : LE LOUP-GAROU AUX PIEDS NOIRS !!!... Pour Halloween 2022, l'après-midi du 31 octobre, il sera lâché dans les rues du quartier du Parc des Amandiers !!!!... Bien que véritablement monstrueux et horrible physiquement, le Loup-Garou aux Pieds Noir est doux comme un agneau, et SURTOUT, les enfants... IL ADORE LES BONBONS D'HALLOWEEN !! C'est son péché mignon !!! Quel gourmand !!!... Vous pourrez l'approcher sans crainte avec vos parents et lui caresser le museau : IL ADORE ÇA !... Il est très gentil, vous verrez ! Et ne vous inquiétez surtout pas : il ne vous mordre pas et ne vous mangera pas ! PAROLE DE CAMÉLÉON !