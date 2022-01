Aménagement de construction et mobilier d’extérieur en PET recyclé : banc, table, bac à fleurs, bordure de terrain, barrière de jardin, passerelle/ chemins de traverse, rigole caniveau, fondation à visser Krinner et conteneur semi-enterré Molok / Coffrage Suisse COTUB Créée en 2001, Rolog une entreprise familiale avec un service et un SAV irréprochable - Fabrication de matériaux de construction et ameublement extérieur jardin privé, parc public en plastique PET / PE Recyclé - Vis fondation Krinner - Conteneur et COTUB