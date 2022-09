Quand le commandant Monastorio vole la Carte Perdue à Don Diego de la Vega et la fait disparaître sous ses yeux, Zorro déploiera mille ruses magiques pour tenter de la faire réapparaître sous les yeux des spectateurs... Duels à l'épée, cascades, chansons, magie, etc... Une aventure inédite et virevoltant du plus célèbre des vengeurs masqués !... En hommage à Monsieur Lucien DELAGUILA, autrefois directeur du parc d'attraction et village western El Dorado City, qui incarna longtemps le double-rôle de Don Diego/Zorro, et qui est ma source d'inspiration.