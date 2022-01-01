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Cindy ROUSSEL
BONJOUR JE M'APPELLE CINDY ROUSSEL JE SUIS LA COMPAGNE DE NICOLAS FOIRE VOTRE DEMI FRERE NOUS SOUHAITERIONS VOUS PARLER CONCERNANT VOTRE MERE MICHELINE GENTY CELA EST TRES IMPORTANT ELLE ET ACUELLEMENT HOSPITALISER A DIEPPE SI VOUS SOUHAITER ME CONTACTER HESITER PAS EN ESPERANT UNE REPONSE E VOTRE PART CORDIALEMENT CINDY ROUSSEL ET NICOLAS EST AU COURANT DE MA DEMARCHE il y a 9 ans
Cindy ROUSSEL BONJOUR JE M'APPELLE CINDY ROUSSEL JE SUIS LA COMPAGNE DE NICOLAS FOIRE VOTRE DEMI FRERE NOUS SOUHAITERIONS VOUS PARLER CONCERNANT VOTRE MERE MICHELINE GENTY CELA EST TRES IMPORTANT ELLE ET ACUELLEMENT HOSPITALISER A DIEPPE SI VOUS SOUHAITER ME CONTACTER HESITER PAS EN ESPERANT UNE REPONSE E VOTRE PART CORDIALEMENT CINDY ROUSSEL ET NICOLAS EST AU COURANT DE MA DEMARCHE