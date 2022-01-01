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Maria DA SILVA
CONTACTE MOII CHRISTIANE TON MARI EST VRAIMENT UNE ORDURE LA FEMME QUI VIE AVEC A DES CHOSES A DE DIRE MAIS ELLE EST TRES RESERVER ET BLESSER MAIS JE PENSE QU ELLE PEUX T AIDER ENORMEMENT TA SOEUR CATHY A EUT UNE AVENTURE AVEC TON MARI QUAND TU ETAIS MARIEE CA JE PENSE QUE POUR CETTE NOUVELLE COMPAGNE C EST INADMISSIBLE ELLE A TROP DE PRINCIPE NE DIT RIEN A TES FILLES POUR L INSTANT PAR CONTRE TA SOEUR C T L OR D UN MASSAGE APPAREMENT SOIT DISANT QUE TU ES RENTREE JUSTE CE TMORTYPE EST ECOEURANT MOI JE T ORAIS RENDU HEUREUSE JUSKE LA MORT L AMOUR NA PAS DE PRIS ET J ESPERE KE TU ES HEUREUSE AUJOURDHUI MAIS ESSAI DE CONTACTER SA COPINE JCROIS KEL PEUX T AIDER A GAGNER ENORMEMENT MAIS NE DIS RIEN A TES FILLES LEURS PERE CASQUE EN CE MOMENT ELLES SONT HEUREUSES SI TU L SOUHAITE J ARRIVERI A AVOIR SON NUM A ELLE MAIS GARDE CA POUR TOI STP JE T EXPLIKERAI KI JE SUIS REELLEMENT MAIS ELLE PEUX BOCOUP T AIDER BIZ A TRES BIENTOT il y a 9 ans
Maria DA SILVA CONTACTE MOII CHRISTIANE TON MARI EST VRAIMENT UNE ORDURE LA FEMME QUI VIE AVEC A DES CHOSES A DE DIRE MAIS ELLE EST TRES RESERVER ET BLESSER MAIS JE PENSE QU ELLE PEUX T AIDER ENORMEMENT TA SOEUR CATHY A EUT UNE AVENTURE AVEC TON MARI QUAND TU ETAIS MARIEE CA JE PENSE QUE POUR CETTE NOUVELLE COMPAGNE C EST INADMISSIBLE ELLE A TROP DE PRINCIPE NE DIT RIEN A TES FILLES POUR L INSTANT PAR CONTRE TA SOEUR C T L OR D UN MASSAGE APPAREMENT SOIT DISANT QUE TU ES RENTREE JUSTE CE TMORTYPE EST ECOEURANT MOI JE T ORAIS RENDU HEUREUSE JUSKE LA MORT L AMOUR NA PAS DE PRIS ET J ESPERE KE TU ES HEUREUSE AUJOURDHUI MAIS ESSAI DE CONTACTER SA COPINE JCROIS KEL PEUX T AIDER A GAGNER ENORMEMENT MAIS NE DIS RIEN A TES FILLES LEURS PERE CASQUE EN CE MOMENT ELLES SONT HEUREUSES SI TU L SOUHAITE J ARRIVERI A AVOIR SON NUM A ELLE MAIS GARDE CA POUR TOI STP JE T EXPLIKERAI KI JE SUIS REELLEMENT MAIS ELLE PEUX BOCOUP T AIDER BIZ A TRES BIENTOT