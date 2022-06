Établissements fréquentés :

LYCÉE MURAT - ISSOIRE 1977 - 1980

Description :

Je souhaiterai pouvoir retrouver cette personne afin de pouvoir identifier d'autres personnes sur des photos et dont j'ai oublié les noms et prénoms. Concernant Agnès-Pascale, je suis sûr du prénom et du fait qu'elle habitait à Cournon d'Auvergne, mais j'ai un doute sur l'orthographe exacte de son nom de famille : Archambaud, Archambault, Archimbaud ??? Elle était au lycée à Issoire (mais lequel ?) en série littéraire. J'ai connu cette personne en 1978 et je peux supposer qu'elle ait changé de nom. Merci par avance à toute personne qui pourrait me venir en aide dans ma recherche. Cordialement