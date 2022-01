Établissements fréquentés :

LYCÉE DOCTEUR GUSTAVE JAUME - PIERRELATTE 1992 - 1995

Description :

Salut !Je recherche un copain de terminale qui venait me rendre visite en vélo après plusieurs dizaines de kilomètres :) C'était un fan de vélo à l'époque et rien ne l'effrayait. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il est devenu.Il était au lycée Gustave Jaume de Pierrelatte (Drôme) entre 1992 et 1995.Je n'ai pas beaucoup plus d'infos. Il me semble qu'il habitait en Ardèche pendant cette période.Merci pour votre aide !