Avis de recherche Description : Bonsoir,

Dans le cadre de la formation Hygiène Sécurité et environnement de l'université Paris 13 Saint Denis, un ami cherche des anciens étudiants de l'IUT afin de réaliser une base de données. Cela permettrait aux étudiants actuels de mieux s'orienter professionnellement parmi les diverses débouchés de cette formation, grâce à votre propre expérience. J'aimerais donc savoir si vous faites effectivement partie des anciens étudiants et de quelle promotion, et/ou si vous avez contact avec d'autres personnes ayant fait la formation HSE à paris 13 s'il vous plaît. Et si vous êtes d'accord bien entendu, je voudrais vous donner les coordonnées de mon ami pour que vous puissiez le contacter directement.

Je vous remercie d'avance et vous souhaite une agréable soirée!