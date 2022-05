Avis de recherche Description : Je recherche Anne Marie depuis quelques années, je souhaiterais la revoir, je l'ai vu la dernière fois à Tournon, c'était à la fin de l'Armée en 1970/1971. Les aléas de la vie ont fait que je n'ai pas su garder des contacts, mais maintenant à mon âge je voudrais mettre du clair dans ma vie avant de faire le grand saut le plus tard possible mais bon ces 2 dernières années j'ai vu tellement de monde m'abandonner sur cette terre. Merci pour toute l'aide que vous pourriez me donner.