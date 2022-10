Établissements fréquentés :

ÉCOLE PRIMAIRE - EZZAHRA 1954 - 1959

Description :

Je recherche une amie d'enfance ,perdue de vue lors de mon départ pour la France .Elle s'appelait Antoinette Libéri .Nous habitions à St Germain en Tunisie et nous fréquentons la même école et nous avions fait notre communion solennelle ensemble.le 10 Mai 1959.Merci de me répondre si vous l'avez connue ou si elle se reconnaît